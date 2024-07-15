Компания Yandex N.V. вышла из состава акционеров «Яндекса» после второго этапа сделки
Yandex N.V. закрыла сделку по продаже российских активов «Яндекса»
Нидерландская структура Yandex N.V. завершила сделку по продаже своей доли в российском «Яндексе» и вышла из состава акционеров группы. Мосбиржа возобновит торги ценными бумагами МКПАО «Яндекс» 24 июля после завершения переноса юридического адреса компании. Об этом сообщила пресс-служба МКПАО «Яндекс.
«Нидерландская компания Yandex N.V. закрыла сделку по продаже бизнеса „Яндекса“ и полностью вышла из состава акционеров группы. До 31 июля 2024 года Yandex N.V. сменит название и прекратит использовать бренды „Яндекса“», — указали в релизе.
Новый владелец «Яндекса» — закрытый паевый инвестиционный фонд «Консорциум. Первый» — в комментарии газете «Ведомости» объявил, что полностью рассчитался с Yandex N.V. по сделкам о выкупе акций. Иностранные инвесторы получили свои средства через брокеров или напрямую.
В релизе нидерландской компании подтвердили смену названия на Nebius Group после согласования с акционерами. Также в документе указали, что в рамках второго этапа сделки фирма продала 28% оставшегося пакета «Яндекса» за 2,8 миллиарда долларов. Часть средств она получила в китайских юанях.
В ближайшие дни фирма представит данные о сохранившихся за ней иностранных активах, которые она продолжит развивать, а также представит акционерам новую управленческую команду.
Об одобрении правительственной подкомиссии по продаже нидерландской фирмой Yandex N.V. российского бизнеса «Яндекса» стало известно в начале марта этого года. Сделку предварительно оценили в 457,3 миллиарда рублей.