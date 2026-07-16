Компания «ВентМодерн» из Химок полностью заместила импортные комплектующие для систем вентиляции

В городе Химки, микрорайоне Подрезково, на улице Центральной, дом 2/5, находится предприятие «ВентМодерн», которое производит широкий спектр продукции для систем вентиляции и кондиционирования: вентиляторы, воздушные клапаны, сэндвич-панели, каплеуловители, решетки, пластиковый и алюминиевый профиль.

Предприятие посетили глава Химок Инна Федотова, депутат Госдумы Денис Кравченко и Ирина Роднина. Исполнительный директор Илья Дискант провел для них экскурсию, показав полный цикл производства: от раскроя металла до балансировки готового вентилятора.

За три года штат компании вырос с сорока до семидесяти человек. Средняя зарплата поднялась с шестидесяти тысяч до ста двадцати восьми тысяч рублей. Налоговые отчисления за 2025 год составили почти сто миллионов рублей, а за первое полугодие 2026 года — уже шестьдесят четыре миллиона.

«ВентМодерн» — пример бизнеса, который укрепляет экономику округа, создавая рабочие места и платя налоги. Продукция компании нужна всей стране и уже не зависит от поставок из-за рубежа.