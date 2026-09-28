Компания бывшего игрока ФК «Зенит» построит деловой центр в Душанбе

Компания бывшего футболиста «Зенита» построит деловой центр в Душанбе. Об этом сообщил бизнес-посол «Деловой России» в Республике Таджикистан Александр Таскаев, пишет «Деловой Петербург» .

Таскаев прогнозирует увеличение российского присутствия в Центральной Азии. По его мнению, долгосрочный интерес обусловлен потребностью региона в современном жилье, развитии промышленной кооперации и укреплении торговых связей. Он считает особенно перспективным объединение производственных и логистических объектов с комплексным развитием прилегающих территорий.

Для успешного старта проектов Таскаев выделяет несколько ключевых условий: наличие надежного местного партнера, тщательная проверка прав на земельный участок и четкие условия подключения к инженерным сетям. Стратегически верным он считает подход, при котором бизнес начинается с реализации одного конкретного объекта с последующим масштабированием.

При экономическом планировании эксперт призывает заранее закладывать в смету расходы на инфраструктуру, логистику материалов и учитывать валютные риски.