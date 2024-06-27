Компании в Евросоюзе смогут потребовать в суде компенсацию российскими активами

Евросоюз в 14-м пакете санкций предусмотрел механизм изъятия активов российских компаний. Европейским бизнесменам разрешили требовать компенсацию этими деньгами полученного в России ущерба, сообщил РБК .

Новый юридический инструмент создали в ответ на практику передавать зарубежные компании в России во временное управление. Он позволит обращать взыскание на активы российских компаний в европейских странах. Граждане и компании Евросоюза смогут обращаться в суд своей страны и требовать компенсацию ущерба, причиненного решением суда третьих стран по искам физических и юридических лиц, попавших под санкции.

«Тренд переносить споры с санкционным элементом на свою территорию в российских судах прижился, теперь его применительно к санкционному режиму в отношении России запускает ЕС», — объяснила адвокат Мария Удодова.

Во временное управление в России перешли доли зарубежных компаний в Danon и «Балтике». Этот же механизм применили в отношении Ульяновского станкостроительного завода.