Коллекторы начнут по-новому предоставлять отчет в ФССП с 1 сентября

Коллекторские фирмы с 1 сентября станут по-новому отчитываться перед ФССП России. Их обязали предоставлять справки о наличии или отсутствии судимости и уголовном преследовании, сообщило РИА «Новости».

Профессиональные коллекторские организации будут заполнять новую форму отчета о деятельности по возврату просроченной задолженности.

Теперь отчет нужно представлять за первое полугодие — с 20 по 30 августа текущего года. Второй раз затрагивает период — с 1 по 10 апреля года, следующего за отчетным.

Кроме того, коллекторским организациям придется представлять справки о наличии или отсутствии судимости у учредителей, руководителей или сотрудников, а также об уголовном преследовании.

Ранее судебным приставам разрешили применять физическую силу и использовать огнестрельное оружие. Сотрудники ФСПП могут использовать электрошоковые устройства, наручники и резиновые палки. Не менее раза в год они будут проходить проверку на пригодность к таким действиям.