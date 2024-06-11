Количество долларовых миллионеров выросло в 2023 году на 5,1%

World Wealth Report: на 5,1% выросло количество долларовых миллионеров

Фото: Unsplash

Совокупное состояние всех долларовых миллионеров в мире выросло в 2023 году на 4,7%, количество состоятельных людей увеличилось на 5,1%. Об этом свидетельствуют данные из ежегодного доклада World Wealth Report компании Capgemini.

Общее состояние долларовых миллионеров в 2023 году составило 86,79 миллиона долларов. Число состоятельных людей достигло 22,828 миллиона человек. Этому способствовало снижение инфляционного давления и восстановление мировых рынков.

Рост состояния в Северной Америке составил 7,2%, в Латинской Америке — 2,3%, в Европе — 3,9%. В Африке количество состоятельных людей сократилось на 1%.

Аналитики сети FinExpertiza выяснили, что около 17,5 тысячи россиян зарабатывают от одного до двух миллионов рублей. Более трех тысяч граждан РФ получают от двух до трех миллионов рублей, а 3,7 тысячи человек — более трех миллионов рублей.

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