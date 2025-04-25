Какие вклады облагаются налогом в 2025 году
С 2025 года налог на проценты по вкладам действует по тем же правилам, но есть важные нюансы. Обратите внимание: если ставка по депозиту меньше 1% годовых или средства размещены на эскроу-счетах, налог на проценты по вкладам платить не нужно.
Когда придется заплатить?
По валютным вкладам — с любого дохода независимо от доходности.
По рублевым — если ставка превышает необлагаемый лимит.
Для юридических лиц применяется налоговый режим, соответствующий их системе налогообложения.
Как рассчитать налог?
Эксперты Выберу.ру рассказали, как правильно рассчитать налог на проценты по вкладам:
«Налогообложение применяется не ко всей сумме полученного дохода, а только к его части, превышающей специальный лимит. Для расчета используют базовую формулу:
Необлагаемая сумма = 1 млн рублей × ключевая ставка ЦБ на начало месяца.
Пример: при ставке ЦБ 5% лимит — 50 000 рублей в год. С дохода сверх этой суммы удержат 13% НДФЛ.
Почему это выгодно и что делать?
Даже с учетом налога вклады остаются надежным способом сохранить и приумножить сбережения, особенно при выборе повышенных ставок.
Банки автоматически удерживают налог, но вы можете оптимизировать доход:
- сравните вклады с высокими ставками на Выберу.ру;
- учитывайте необлагаемый лимит при размещении крупных сумм.
Такой подход делает вложения прозрачными, а вашу прибыль — максимальной.