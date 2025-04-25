Какие вклады облагаются налогом в 2025 году

С 2025 года налог на проценты по вкладам действует по тем же правилам, но есть важные нюансы. Обратите внимание: если ставка по депозиту меньше 1% годовых или средства размещены на эскроу-счетах, налог на проценты по вкладам платить не нужно.

Фото: Медиасток.рф

Когда придется заплатить? 

По валютным вкладам — с любого дохода независимо от доходности. 

По рублевым — если ставка превышает необлагаемый лимит. 

Для юридических лиц применяется налоговый режим, соответствующий их системе налогообложения.

Как рассчитать налог?  

Эксперты Выберу.ру рассказали, как правильно рассчитать налог на проценты по вкладам:

«Налогообложение применяется не ко всей сумме полученного дохода, а только к его части, превышающей специальный лимит. Для расчета используют базовую формулу:

Необлагаемая сумма = 1 млн рублей × ключевая ставка ЦБ на начало месяца. 

Пример: при ставке ЦБ 5% лимит — 50 000 рублей в год. С дохода сверх этой суммы удержат 13% НДФЛ. 

Фото: Медиасток.рф

Почему это выгодно и что делать?  

Даже с учетом налога вклады остаются надежным способом сохранить и приумножить сбережения, особенно при выборе повышенных ставок. 

Банки автоматически удерживают налог, но вы можете оптимизировать доход: 

Такой подход делает вложения прозрачными, а вашу прибыль — максимальной. 

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