Кафе для нетворкинга открыли на Петербургском международном экономическом форуме

пресс-служба Авито
Фото: пресс-служба Авито

На Петербургском международном экономическом форуме открылось кафе для нетворкинга. Все дни работы оно будет принимать экспертов и бизнесменов, которые желают не только перекусить, но и обсудить прикладные тренды на рынке.

Основной принцип проекта — отсутствие внутренних и внешних барьеров и обзор на 360 градусов. По задумке авторов, это метафорически отражает пространство для малого и среднего бизнеса «Авито Бизнес 360», где можно найти не только товары и поставщиков, но и полезные контакты.

Сегодня в России становится все больше малых и средних предпринимателей. В январе этого года в реестре субъектов зарегистрировали почти семь миллионов предприятий — это рекорд с начала ведения записей. Задача пространства — помочь им вести свое дело.

пресс-служба Авито
Фото: пресс-служба Авито
1/2
пресс-служба Авито
Фото: пресс-служба Авито
2/2

«Если спуститься с макрокартинки до уровня предпринимателей конкретных и представителей бизнеса, то это огромное количество работы, разноплановых задач. И мы задались целью упростить ряд рутинных операций в ежедневной работе», — заявил руководитель бизнес-направления платформы «Авито Бизнес 360» Илья Дудковский.

Работать кафе будет до 21 июня.

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте