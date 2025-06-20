Кафе для нетворкинга открыли на Петербургском международном экономическом форуме

На Петербургском международном экономическом форуме открылось кафе для нетворкинга. Все дни работы оно будет принимать экспертов и бизнесменов, которые желают не только перекусить, но и обсудить прикладные тренды на рынке.
Основной принцип проекта — отсутствие внутренних и внешних барьеров и обзор на 360 градусов. По задумке авторов, это метафорически отражает пространство для малого и среднего бизнеса «Авито Бизнес 360», где можно найти не только товары и поставщиков, но и полезные контакты.
Сегодня в России становится все больше малых и средних предпринимателей. В январе этого года в реестре субъектов зарегистрировали почти семь миллионов предприятий — это рекорд с начала ведения записей. Задача пространства — помочь им вести свое дело.
«Если спуститься с макрокартинки до уровня предпринимателей конкретных и представителей бизнеса, то это огромное количество работы, разноплановых задач. И мы задались целью упростить ряд рутинных операций в ежедневной работе», — заявил руководитель бизнес-направления платформы «Авито Бизнес 360» Илья Дудковский.
Работать кафе будет до 21 июня.
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