Кафе для нетворкинга открыли на Петербургском международном экономическом форуме

На Петербургском международном экономическом форуме открылось кафе для нетворкинга. Все дни работы оно будет принимать экспертов и бизнесменов, которые желают не только перекусить, но и обсудить прикладные тренды на рынке.

Основной принцип проекта — отсутствие внутренних и внешних барьеров и обзор на 360 градусов. По задумке авторов, это метафорически отражает пространство для малого и среднего бизнеса «Авито Бизнес 360», где можно найти не только товары и поставщиков, но и полезные контакты.

Сегодня в России становится все больше малых и средних предпринимателей. В январе этого года в реестре субъектов зарегистрировали почти семь миллионов предприятий — это рекорд с начала ведения записей. Задача пространства — помочь им вести свое дело.