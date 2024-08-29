Юрист Виноградов рассказал, что имеющие на иждивении студента или инвалида могут претендовать на повышенную пенсию

Пенсионеры, которые ухаживают за несовершеннолетним ребенком, студентом или инвалидом, имеют право на увеличенные пенсионные выплаты. Об этом сообщил Lenta.ru профессор Вадим Виноградов, декан факультета права НИУ ВШЭ.

По его словам, оба родителя могут претендовать на фиксированную надбавку к своей страховой пенсии в увеличенном размере, вне зависимости от того, учится ли ребенок в школе или в вузе. Однако воспользоваться этой возможностью смогут только те, чьи дети обучаются на очной основе и не достигли 23-летнего возраста. Такие выплаты доступны как родственникам студентов государственных вузов, так и тем, чьи дети учатся на коммерческой основе, добавил сайт aif.ru.

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