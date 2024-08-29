Юрист Виноградов рассказал, что имеющие на иждивении студента или инвалида могут претендовать на повышенную пенсию

По его словам, оба родителя могут претендовать на фиксированную надбавку к своей страховой пенсии в увеличенном размере, вне зависимости от того, учится ли ребенок в школе или в вузе. Однако воспользоваться этой возможностью смогут только те, чьи дети обучаются на очной основе и не достигли 23-летнего возраста. Такие выплаты доступны как родственникам студентов государственных вузов, так и тем, чьи дети учатся на коммерческой основе, добавил сайт aif.ru.