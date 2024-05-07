Юрист Сергей Гаврюшкин посоветовал обратиться к продавцу товара, чтобы вернуть деньги при оплате по QR-коду | 360°

Деньги 07 мая 2024, 13:24 Юрист Сергей Гаврюшкин посоветовал обратиться к продавцу товара, чтобы вернуть деньги при оплате по QR-коду

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Вернуть деньги при оплате по QR-коду можно достаточно быстро, если обратиться к поставщику услуг или продавцу. Об этом aif.ru рассказал юрист Сергей Гаврюшкин.

Он объяснил, что нужно написать заявление, а к нему — добавить электронный чек и тот номер телефона, который вводили для оплаты по QR-коду.

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«Система сама найдет информацию о трансакции клиента по номеру телефона и сформирует платежное поручение на возврат», — отметил Гаврюшкин.

Как добавили «Известия», обычно процесс возврата занимает меньше минуты.

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