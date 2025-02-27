Юрист Русяев призвал сдавать поврежденные купюры в банк для замены
Поврежденные купюры можно обменять в банке. Об этом NEWS.ru рассказал управляющий партнер компании «Русяев и партнеры» Илья Русяев.
Он пояснил, что банк примет разорванные, сильно изношенные или склеенные купюры для экспертизы и последующего обмена.
Юрист добавил, что при сдаче денег нужно уточнить условия и сроки замены. Банк должен оформить акт, который подтвердит прием банкнот.
Ранее член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин сообщил, что у долларовых купюр нет срока годности. По его словам, российские банки не могут отказать гражданам в приеме старых долларов.