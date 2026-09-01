Юрист Палюлин рассказал о грантах до 1 млн рублей для бизнеса

Государственная поддержка социального и молодежного предпринимательства может достигать 1 млн рублей в Арктической зоне. Преподаватель университета «Синергия», юрист Антон Палюлин также напомнил о субсидиях, грантах и новой программе льготного кредитования для малого и среднего бизнеса, сообщает RT .

Социальные предприниматели могут получить до 500 тыс. рублей, а в Арктической зоне — до 1 млн рублей. Молодым бизнесменам от 14 до 25 лет доступны выплаты от 100 тыс. до 500 тыс. рублей.

Для получения молодежного гранта необходимо вложить в проект не менее 25% собственных средств и пройти бесплатное обучение. В Арктической зоне максимальная сумма поддержки увеличена до 1 млн рублей.

С 2026 года организации, зарегистрированные от шести до 12 месяцев, могут запросить грант до 1 млн рублей. Ранее предельная сумма составляла 500 тыс. рублей.

Палюлин добавил, что поддержка производства и приобретения оборудования может составить от 5 млн до 30 млн рублей. Региональные субсидии на открытие бизнеса в среднем варьируются от 100 тыс. до 300 тыс. рублей.

С 1 июля 2026 года начала действовать федеральная программа льготного кредитования малого и среднего предпринимательства с общим лимитом 150 млрд рублей.