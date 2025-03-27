Юрист Оганова посоветовала отказаться от дополнительных услуг банка при оформлении кредита

Кредиты стали частью жизни многих людей, но не все осознают последствия их оформления. Зачастую в договоре есть дополнительные платежи, о которых заемщики не знают. Юрист и доцент Финансового университета при Правительстве России Наталья Оганова рассказала Общественной Службе Новостей , на что обратить внимание.

Юрист посоветовала смотреть приложение к договору и изучать график платежей, чтобы понять, какую сумму нужно выплачивать ежемесячно. В графике должно быть указано основное тело кредита и проценты. Это поможет точно рассчитать ежемесячный платеж.

Часто кредит связан с открытием счета в банке, и организация может навязать дополнительные услуги. Например, плату за открытие и закрытие счета или его обслуживание. Также банк может брать комиссию за консультацию.

Эксперт рекомендовала не подписываться на дополнительные банковские услуги, если они требуют денежных средств. Если на все это соглашаться, не подумав, то потом эти услуги выльются в суммы, которые будут списываться с вашей карты. Всегда читайте договор перед тем, как подписать, подчеркнула Оганова.