Юрист Кырлан заявил, что на данный момент российский рубль чувствует себя довольно сильной валютой

На данный момент российский рубль чувствует себя довольно сильной валютой, особенно если сравнивать ситуацию с шоковым октябрем прошлого года. Об этом «Свободной прессе» рассказал кандидат юридических наук Марчел Кырлан.

Во вторник утром, 28 мая, доллар опускался до 88,28 рубля, а закончил торги на отметке 88,57 рубля.

«Экспортеры по-прежнему обязаны ввозить в страну не менее 80% валютной выручки, продавая на Московской бирже львиную долю от этого объема — 90%. Естественно, данная площадка выступает курсообразующим пространством», — пояснил эксперт.

Кроме того, неплохо поддерживает рубль высокая ключевая ставка, оставленная Центробанком на прежних позициях как минимум до осени, сказал он.