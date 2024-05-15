Юрист Кузнецова рассказала, что с 1 июня полученные несовершеннолетними деньги не будут учитывать в общий доход семьи | 360°

Деньги 15 мая 2024, 18:44 Юрист Кузнецова рассказала, что с 1 июня полученные несовершеннолетними деньги не будут учитывать в общий доход семьи

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В России с 1 июня изменится система учета совокупного дохода семьи. Об этом Life рассказал юрист Елена Кузнецова.

Она объяснила, что теперь заработок несовершеннолетних и студентов, обучающихся очно, не будут учитывать в общие семейные доходы. Это поможет сделать процедуру получения пособий более прозрачной.

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«Это новшество положительно повлияет на получателей. Механизм назначения и получения пособий станет прозрачнее. Единое ежемесячное пособие — это вид господдержки для беременных, которые встали на учет в срок до 12 недель, а также для семей с детьми от 0 до 17 лет», — подчеркнула юрист.

Она добавила, что также с 1 июня в доходы семьи также не будут включать и проценты по вкладам, открытым на детей.

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