Юрист Кузнецова посоветовала держать один вклад с возможностью снятия и пополнения средств

Некоторые банки уже начали поднимать ставки по вкладам на фоне сообщения о возможном повышении ключевой ставки. Россиянам лучше всегда держать один вклад, на котором есть возможность снятия и пополнения, сообщила юрист Елена Кузнецова в беседе с Life.

По словам специалиста, клиенты в погоне за высоким процентом часто обращают внимание на вклады с большой доходностью. Однако в большинстве случаев с них нельзя снимать деньги. Если срочно потребуются средства, клиенту придется закрыть вклад с потерей всех процентов.

Кузнецова также посоветовала открывать вклады только в проверенных банках и внимательно читать условия договора.