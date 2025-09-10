Юрист Юсупова отметила, что самозанятые не смогут взять кредитные каникулы, работая в финансовой сфере

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон, позволяющий самозанятым и субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП) оформить кредитные каникулы с 1 октября 2025 года. Каникулы можно будет взять раз в пять лет сроком на шесть месяцев по каждому кредиту, если у предпринимателя их несколько, пояснила RT заместитель начальника юридического отдела платформы для сотрудничества с самозанятыми «Консоль» Арина Юсупова.

«Предприниматель или самозанятый, чтобы получить кредитные каникулы, не должен работать в финансовой сфере или в игорном бизнесе», — добавила эксперт.

Также в отсрочке могут отказать в случае банкротства или ликвидации предприятия заемщика. Кредитные каникулы возможны, если кредит (займ) не превышает установленные законом лимиты: для самозанятых — до 10 миллионов рублей, для микропредприятий — до 60 миллионов рублей, для малых компаний — до 400 миллионов рублей, а для средних — до миллиарда рублей.