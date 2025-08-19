Юрист Якубович рассказал, что цифровой рубль защищен от риска банкротства банков

Цифровой рубль — это электронные деньги, которые хранятся в специальном цифровом кошельке. Они являются равноправным способом оплаты, наряду с наличными и безналичными деньгами. О способах использования цифрового рубля рассказал юрист РОКА «Советник» Арсений Якубович сайту RostovGazeta .

По словам специалиста, граждане смогут по своему выбору переводить цифровые рубли в безналичные деньги и обратно по курсу один к одному. Переводы можно будет осуществлять в любом банке, который станет участником платформы по взаимодействию с ЦБ РФ.

Социальные выплаты, пособия и пенсии будут начисляться в форме цифрового рубля только с согласия лица. Автоматическое открытие цифровых счетов без добровольного согласия гражданина законом не предусмотрено.

Цифровой рубль имеет ряд преимуществ перед привычными способами оплаты. В частности, он защищен от риска банкротства банков, так как выпускается Центробанком и напрямую зависит от него. Кроме того, операции с цифровыми рублями будут бесплатными, без комиссий и лимитов.

Планируется, что цифровой рубль будет включен в финансовую систему России поэтапно, его использование запланировано с 1 сентября 2026 года. На цифровые рубли можно будет приобрести любые товары и услуги, доступные сейчас за наличные. Однако цифровой рубль не сможет стать средством сбережения денег, так как за операции с ним не будет начисляться кешбэк и проценты на остаток. Также нельзя будет взять кредит в цифровых рублях или открыть вклад, подчеркнул Якубович.