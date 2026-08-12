Юрист Хаминский назвал случаи законного отказа в оплате картой

Магазин может не принимать карты при отсутствии интернета или сбое платежной системы. Требование перевести деньги сотруднику на личный счет незаконно, пишет RT .

Руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский сообщил, что обязанность принимать банковские карты зависит от годовой выручки торговой точки. Если оборот за предыдущий год превысил 20 млн рублей, терминал обязателен. Магазины с выручкой до 5 млн рублей могут работать без него.

Для предпринимателей с оборотом от 5 млн до 20 млн рублей действует переходный период, когда требование о приеме карт применяется не в полном объеме.

Хаминский пояснил, что продавец может не принять карту при отсутствии интернета или техническом сбое платежной системы. Однако требование перевести деньги на личную карту сотрудника он назвал грубым нарушением: покупателю будет сложно подтвердить факт покупки и защитить права при претензиях к товару.

При неправомерном отказе принять карту или требовании перевода на личный счет юрист рекомендовал жаловаться в Роспотребнадзор и налоговые органы. Если товар оказался некачественным, такие действия могут квалифицировать как мошенничество — тогда следует обратиться в органы внутренних дел.