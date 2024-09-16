Юбилейный магазин малого формата «ОКОЛО» открылся в Москве

В 1-м Грайвороновском проезде в Москве недалеко от станции метро «Текстильщики» начал работу магазин малого формата «ОКОЛО», ставший 60-м в столице и юбилейным, 400-м, во всей сети. Об этом сообщила пресс-служба X5 Group.

Площадь магазина составила 87 квадратных метров, а всего в нем предложат две тысячи позиций. Благодаря единой программе лояльности «X5 Клуб» баллы, заработанные в нем, можно будет списывать также в «Пятерочке» и «Перекрестке».

«Мы видим большой спрос к нашей франшизе со стороны московских предпринимателей и готовим для них ряд улучшений, которые должны заработать в самое ближайшее время», — заявил управляющий директор «X5 для бизнеса» Игорь Плетнев.

По его словам, здесь планируются автоматизация заказов, увеличение логистических мощностей и упрощение процедуры подключения новых партнеров. Предварительно одобренные клиенты бизнес-платформы МАЙ-24 смогут подключиться к франшизе буквально в один клик.

«Для меня эта франшиза показала именно возможность ресурсов невероятных для развития», — отметила партнер X5 Group Александра Христофорова.

Отличительной чертой магазинов являются постоянная обратная связь с покупателями и то, что последнее слово по ассортименту остается за предпринимателем, владеющим конкретной точкой по договору франшизы.

«В магазине гибкий ассортимент. Соответственно, он меняется в соответствии с ожиданиями и желаниями покупателей», — подчеркнул Плетнев.

Франшиза «ОКОЛО» появилась, чтобы объединить частное предпринимательство с ресурсами и компетенциями федерального ритейлера. Магазины под этим брендом работают в 16 регионах.