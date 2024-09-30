«Яндекс.Такси» объяснил списание денег у клиентов техническими неполадками

«Яндекс.Такси» списал деньги у клиентов за несуществующие поездки из-за технических неполадок. Об этом 360.ru сообщили в PR-отделе сервиса.
Средства у нескольких сотен пассажиров списали 27 сентября.
«Все ошибочно списанные деньги в полном объеме им возвращены. Сейчас сервис работает в штатном режиме. Мы приносим извинения за неудобства и делаем все, чтобы подобного не повторилось», — уточнили в «Яндекс.Такси».
Клиентка сервиса по имени Радмила пожаловалась, что в течение пяти часов наблюдала, как агрегатор списывал с ее карты по 307 рублей, пока на счету не осталось минус 17 тысяч. У других пользователей «Яндекс» снял 26 тысяч рублей, у еще одной женщины задолженность на карте достигла 108 тысяч рублей.
Аварийные деревья устранили в трех округах Подмосковья с начала года
Спектакль о творчестве Ивана Лажечникова показали в библиотеке Воскресенска
Discord оштрафовали на 3,5 миллиона рублей за неудаление запрещенной информации
Почти 2 тысячи сирот приняли в семьи Подмосковья с начала года
Еще 730 человек прошли бесплатный онкоскрининг в Подмосковье в выходные
Спортсмены из Воскресенска выиграли 5 медалей на всероссийском турнире по фехтованию
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте