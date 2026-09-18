«Известия»: зарплаты нянь в Москве выросли почти втрое за 10-15 лет

Зарплаты нянь в Москве за последние 10-15 лет выросли почти втрое из-за новых требований семей, инфляции и конкуренции за специалистов, сообщает газета «Известия» .

Основательница агентства домашнего персонала «ТРЕПЕТНО» Ольга Емец рассказала, что 15 лет назад няня при графике 5/2 получала в среднем 50-60 тыс. рублей в месяц. Сейчас оплата при восьмичасовом дне составляет 160-180 тыс. рублей, а при занятости около 10 часов — 180-200 тыс. рублей.

Няни для новорожденных, гувернантки и специалисты со знанием иностранного языка могут получать 250-300 тыс. рублей и больше. Родители ждут от них не только присмотра за ребенком, но и самостоятельного ведения детских дел семьи.

Емец отметила, что важны опыт и рекомендации, педагогическое или медицинское образование, грамотная речь, знание возрастной психологии, безопасности и первой помощи. Семьи также требуют эмоциональной устойчивости, соблюдения субординации и конфиденциальности.

Эксперт добавила, что няни конкурируют за работу с воспитателями, педагогами, репетиторами и специалистами из других сфер. Поэтому семьям приходится предлагать более выгодные условия, чтобы привлечь и удержать квалифицированного сотрудника.