«Известия»: фондовый рынок США продолжает показывать негативную динамику

Американский фондовый рынок продолжает показывать негативную динамику. Это обусловлено множеством факторов, включая ухудшение экономических прогнозов, торговые конфликты и неопределенность в макроэкономической политике. Об этом сообщили «Известиям» руководитель отдела анализа акций ФГ «Финам» Наталья Малых и независимый эксперт Андрей Барзота.

Малых подчеркнула, что заявления президента США Дональда Трампа о возможном «переходном периоде» для экономики и риске рецессии заставляют инвестиционные дома, такие как Morgan Stanley и Goldman Sachs, пересматривать прогнозы экономического роста. Она также отметила снижение ожиданий относительно корпоративных прибылей в первом и втором кварталах текущего года. Прогнозируемый рост прибыли компаний индекса S&P 500 упал с 14,3% до 8% в первом квартале и с 13,7% до 10,4% во втором.

Эти факторы усиливают неуверенность на рынках, особенно в отношении дорогих акций, оцениваемых по высоким мультипликаторам, добавили эксперты.