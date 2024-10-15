IT-эксперт Марюшко посоветовал не хранить данные банковских карт на редко используемых сайтах

Вопросы безопасности персональных данных все больше волную россиян. Наиболее чувствительную информацию несут банковские карты, поэтому стоит с осторожностью использовать их на различных сайтах, заявил архитектор ИТ-решений и лектор Российского общества «Знание» Егор Марюшко в беседе с «ФедералПресс».
По его словам, гарантировать безопасность конфиденциальных данных могут только крупные интернет-магазины, известные провайдеры и популярные маркетплейсы. Им важно сохранять свою репутацию.
Вносить данные карт на небольшие сайты, которые используются крайне редко, не имеет смысла, отметил специалист. Кроме того, это может привести к потере важной информации.
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