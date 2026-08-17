Исследователи ВШЭ выяснили, что ожирение наносит экономике России ущерб в 1,25 триллиона рублей в год

Эксперты Высшей школы экономики подсчитали, что ежегодный ущерб от ожирения в России составляет 1,25 триллиона рублей, что эквивалентно 0,7 процента ВВП. Большая часть этих потерь связана не с затратами на лечение, а с потерей рабочей силы из-за ранней смертности людей с ожирением, сообщила «Вечерняя Москва» .

Исследователи ВШЭ Марина Колосницына и Анастасия Деева отмечают, что 73% экономического ущерба приходится на мужчин, несмотря на то что женщин с ожирением в России больше. Это связано с тем, что мужчины составляют основу рабочей силы, а смертность от сердечно-сосудистых заболеваний, связанных с лишним весом, у них значительно выше.

По данным Министерства здравоохранения, избыточный вес имеют 56% взрослых россиян, а ожирение диагностировано у каждого четвертого. Среди женщин этот показатель составляет 27,4%, среди мужчин — 20,6%.

Около 480 тысяч школьников уже имеют диагноз «ожирение», и за последние годы рост детской заболеваемости увеличился в 1,6 раза. Это означает, что проблема не уйдет с текущим поколением — дети с лишним весом с высокой вероятностью останутся полными взрослыми, продлевая экономические потери на десятилетия вперед.

Эксперты отмечают, что за ожирением стоят системные факторы, которые находятся вне личного контроля человека. Индустриализация сделала калории дешевыми, физический труд уступил место офисному, и сегодня стройность — маркер высокого статуса, а лишний вес все чаще соседствует с бедностью.