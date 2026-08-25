Учащихся Подмосковья пригласили присоединиться к проекту по инвестграмотности

В сентябре 2026 года в России начнет работу проект «ИнвестВышка». Его цель — повышение уровня знаний молодежи об инвестициях и финансовом рынке.

Инициаторами проекта выступили Министерство финансов Российской Федерации, Федеральный методический центр по финансовой грамотности при Национальном исследовательском университете «Высшая школа экономики» и «Сбербанк».

Проект ориентирован на школьников 9–11 классов и студентов первых двух курсов колледжей и техникумов. Участников будут обучать теоретическим и практическим аспектам инвестиционной грамотности. Занятия пройдут в онлайн-формате с привлечением экспертов финансового рынка.

Программа включает вебинары, квизы и тестовые задания. По итогам каждого блока участники смогут проверить свои знания с помощью интерактивных заданий.

Завершится программа в декабре. Лучшие участники попадут в финал Всероссийской олимпиады «Высшая проба». Победители олимпиады получат льготы при поступлении в ведущие российские вузы. Кроме того, лидеров рейтинга ждут дополнительные призы.