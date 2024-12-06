Инвестор Спинка: классические облигации выгоднее вкладов за счет постоянной доходности

Облигациями федерального займа (ОФЗ) называют ценные бумаги, с помощью которых государство берет в долг у населения. В сравнении с ними сберегательные вклады могут показаться более привлекательным финансовым инструментом, но есть ряд нюансов. О них рассказал директор управления продаж и клиентского обслуживания инвестиционной компании Fontvielle Руслан Спинка в беседе с «Известиями» .

По словам специалиста, зафиксировать высокую ставку по депозитам можно лишь на короткий период. Затем уровень доходности будет зависеть от ключевой ставки. При ее снижении накопительные вклады теряют свои преимущества.

Классические облигации могут обеспечить постоянный доход по фиксированным условиям. Они будут оставаться актуальными в зависимости от времени погашения выпуска, отметил Спинка.