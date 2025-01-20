Инвестор Сидоров: мемкоин усилил дискуссии вокруг планов Трампа

Капитализация $MELANIA достигла четырех миллиарда долларов, в то время как $TRUMP потеряла пять миллиардов долларов, опустившись до 9,31 миллиарда долларов.

Специалист отметил, что планы Трампа по созданию государственного резерва в биткоинах могут усилить позиции США на криптовалютном рынке. Однако они вызвали немало критики среди экспертов, включая бывшего министра финансов Ларри Саммерса, который выразил опасения по поводу финансовой стабильности и ослабления доллара.