Инвестор Преображенский заявил, что колебание цен на недвижимость в августе будет незначительным

На текущий момент на рынке новостроек не наблюдается явного снижения цен. Возможно, текущая корректировка цен на жилье происходит через различные акции и скидки, однако такие предложения, как правило, действуют ограниченное время и касаются лишь отдельных квартир. Об этом Life рассказал исполнительный директор «Клуба инвесторов Москвы» Владислав Преображенский.

В августе ожидается, что на рынке новостроек будет наблюдаться ценовая стагнация с минимальными изменениями. По словам эксперта, в августе можно ожидать некие колебания как в средних ценах в целом, так и по отдельным сегментам.

Однако это в основном связано с изменениями внутри самих рыночных сегментов. Одни проекты завершаются, тогда как другие выходят на рынок. Также структура объектов недвижимости постоянно изменяется, что отражается на ценах с колебаниями в несколько процентов, подчеркнул Преображенский.

В настоящее время рынок демонстрирует явные признаки ценовой стагнации. Программа льготной ипотеки, доля которой в последние месяцы превышала 30% от общего объема кредитования, завершилась. Условия семейной ипотеки, составлявшей более 50% всех выданных ипотек, стали более строгими.