Инвестор Никонов назвал непрозрачные условия кредитования главной проблемой микрозаймов

Инвестор и предприниматель Владислав Никонов в беседе с РИАМО высказал мнение, что при возникновении срочных финансовых проблем люди не задумываются о процентной ставке, их волнует лишь вопрос: где взять деньги прямо сейчас.

По словам эксперта, микрокредитные финансовые организации (МФО) будут востребованы у граждан до тех пор, пока люди вынуждены жить в условиях нестабильности. Для разрешения ситуации Никонов предложил ввести жесткий контроль со стороны государства за условиями кредитования, а также разработать более доступные альтернативы от банков и социальных программ. Кроме того, важно регулярно повышать финансовую грамотность населения, отметило радио Sputnik.

Основные трудности, которые доставляют МФО гражданам, по мнению Никонова, заключаются в непрозрачных условиях кредитования: комиссии, мелкий шрифт, скрытые платежи. Также проблема в безответственности самих заемщиков: люди часто берут в долг, не думая о том, смогут ли его вернуть. Бизнесмен также назвал маловероятным резкое падение спроса на микрозаймы, так как россияне занимают деньги на неожиданные расходы и до зарплаты.