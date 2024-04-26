Инвестор Кокорев: банковские вклады и облигации помогут обеспечить безбедную старость | 360°

Деньги 26 апреля 2024, 13:43 Инвестор Кокорев: банковские вклады и облигации помогут обеспечить безбедную старость

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Квалифицированный инвестор Дмитрий Кокорев рассказал, как грамотно накопить деньги на безбедную старость. Отличный финансовый инструмент — банковский вклад, передала «Вечерняя Москва».

По словам эксперта, такой вариант подойдет новичкам, ведь он не требует серьезных знаний в сфере инвестиций. Сейчас банки предлагают ставку до 17% годовых, напомнил специалист.

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Он также посоветовал обратить внимание на облигации — долговые ценные бумаги, выпускаемые различными компаниями. Начинающим инвесторам стоит начать с покупки государственных расписок.