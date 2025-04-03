Инвестор Кириллов призвал выбирать брокера по отзывам клиентов

Инвестор и сооснователь сервисов HRTech-ОВорк и Jump.Finance для работы с самозанятыми Антон Кириллов рассказал «Газете.Ru» , как начинающему инвестору не ошибиться с выбором брокера.

Кириллов пояснил, что большинство брокеров заинтересованы только в получении комиссий, а не в благополучии клиента. Они активно предлагают аналитику, стратегии и консультации, пока средства инвестора не окажутся на счете. После этого интерес брокера резко падает.

Эксперт рекомендует выбирать брокера по отзывам клиентов, а не по бонусам или лицензиям. Международные лицензии не гарантируют надежности: даже крупные брокеры могут оказаться мошенниками.

Также следует быть осторожным с обещаниями высоких процентов. Адекватная целевая доходность — в районе 10–15%. Если обещают больше 20%, это высокорисковые инвестиции. Лучше сосредоточиться на консервативных инвестициях с доходностью до 10%.

Инвесторам, разбирающимся в рынке, стоит изучить рейтинги брокеров в системах Moody’s, S&P Global и Fitch Ratings. Надежными считаются те, у кого рейтинг от AAA до A-. Также можно открыть вклад в надежном банке или инвестировать в ценные бумаги на зарубежных биржевых фондах.

Основная ошибка новичков — слепая вера в обещания без анализа. Нужно понимать, как работают финансовые инструменты, какие комиссии взимаются и насколько реалистичны прогнозы доходности.