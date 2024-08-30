Инвестор Ходченков: вложения в акции более выгодны, чем банковский депозит

Вложения в акции являются более выгодными, чем открытие банковского депозита. Такое мнение высказал инвестор Евгений Ходченков в беседе с RuNews24.ru.

По его словам, зачастую вклады способны лишь покрыть инфляцию. А вот инвестирование в компании помогает существенно увеличить капитал. Однако данный вариант предполагает риски, отметил эксперт.

Он посоветовал с умом подходить к самой процедуре. Так, стоит начать с небольших сумм, добавило радио «КП».

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