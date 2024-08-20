Инвестор Ходченков посоветовал вкладывать в драгметаллы, чтобы сохранить покупательную способность сбережений

В условиях экономической нестабильности имеет смысл обратить внимание на инвестиции в драгоценные металлы. Основатель инвестиционной компании «Лига Инвесторов» Евгений Ходченков рассказал URA.RU , что золото и серебро представляют собой надежные инструменты для поддержания покупательной способности ваших сбережений.

По его словам, эти металлы эффективно защищают от инфляции и сохраняют свою стабильную ценность на протяжении многих тысяч лет, в отличие от акций или криптовалют.

Когда цены на товары поднимаются, как правило, увеличивается и стоимость золота с серебром, что позволяет сохранить сбережения. Эти металлы сохраняют свою ценность и не ее теряют со временем.