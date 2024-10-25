Инвестор Ходченков порекомендовал гражданам вкладываться в банки, которые предлагают 7-8% годовых

Основатель инвестиционной компании «Лига Инвесторов», инвестор Евгений Ходченков рассказал россиянам, как сберечь и приумножить свои накопления. Об этом сообщил сайт RuNews24.ru .

Как отметил эксперт, в условиях растущей инфляции защищать свои деньги необходимо с высокодоходных сберегательных счетов. Он порекомендовал гражданам вкладываться в банки, которые предлагают 7-8% годовых, передала «Вечерняя Москва».

«Например, если откладывать 10 тысяч рублей в месяц под 8% годовых, через пять лет у вас будет более 700 тысяч рублей», — сообщил Ходченков.

Он также призвал грамотно распределить средства между акциями, облигациями, недвижимостью и криптовалютами и не забывать про регулярность.