Инвестор Ходченков назвал диверсификацию эффективной стратегией защиты сбережений

Умение защитить накопления от мошенничества и инфляции определяет финансовое благополучие человека. Подробнее рассказал инвестор Евгений Ходченков в беседе с RuNews24.ru .

Эксперт назвал эффективной стратегией сохранения сбережений диверсификацию. Он посоветовал инвестировать средства в разные классы активов: облигации, акции, золото и криптовалюты.

«Например, вложив 100 тысяч рублей в индекс Мосбиржи в начале 2023 года, ваши активы могли вырасти на 20% к концу 2024 года. ОФЗ с фиксированной ставкой обеспечивают доходность 8-10% в год, что намного лучше, чем депозиты», — пояснил специалист.

По его словам, также стоит вкладывать деньги в жилье. Ходченков напомнил, что за 2024 год средняя стоимость квадратного метра в российской столице выросла на 12%.