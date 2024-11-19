Инвестор Ходченков назвал биткоин предпочтительным активом для вложений в декабре

В декабре этого года следует задуматься о возможности приобрести биткоины. Этот актив остается наиболее предпочтительным для вложений, считает инвестор Евгений Ходченков. Своим мнением он поделился с «Газетой.Ru».
«Декабрь может стать началом активного бычьего рынка, к которому мы готовились долго. То есть курс биткоина пойдет вверх», — отметил специалист.
Инвестор также добавил, что в дальнейшем эта криптовалюта будет только набирать значимость, поэтому ее стоит приобретать, пишет kp.ru. Ходченков назвал биткоин самым выгодным активом своего портфеля. В свое время он купил валюту за 400 долларов, а впоследствии продал ее за 15 тысяч долларов.
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