Инвестор Ходченков назвал биткоин предпочтительным активом для вложений в декабре

В декабре этого года следует задуматься о возможности приобрести биткоины. Этот актив остается наиболее предпочтительным для вложений, считает инвестор Евгений Ходченков. Своим мнением он поделился с «Газетой.Ru» .

«Декабрь может стать началом активного бычьего рынка, к которому мы готовились долго. То есть курс биткоина пойдет вверх», — отметил специалист.

Инвестор также добавил, что в дальнейшем эта криптовалюта будет только набирать значимость, поэтому ее стоит приобретать, пишет kp.ru. Ходченков назвал биткоин самым выгодным активом своего портфеля. В свое время он купил валюту за 400 долларов, а впоследствии продал ее за 15 тысяч долларов.