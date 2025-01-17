Инвестор Ходченков: инвестиции в золото помогут защитить сбережения

В 2024 году доллар подорожал на 13,4%, сообщил «Газете.ru» инвестор и основатель инвестиционной компании «Лига Инвесторов» Евгений Ходченков. Он предложил пять стратегий для защиты сбережений от ослабления рубля.
Первый совет — разделение активов: доллары для обеспечения ликвидности, евро для стабильности, а юани для доступа к рынкам Азии. Укрепление юаня обусловлено ростом торговых отношений с Китаем, и его значимость как резервной валюты увеличивается, пояснил эксперт.
Второй способ — инвестирование в золото. По словам Ходченкова, в 2024 году этот металл продемонстрировал значительный рост: на 20% в долларах и на 40% в рублях. Покупка золота на сумму один миллион рублей в начале года позволила бы увеличить капитал до 1,4 миллиона рублей к концу указанного периода, добавил сайт KP.RU.
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