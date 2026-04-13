Инвестор Бахтин отметил, что оптимальная доля валюты в сбережениях россиян составляет 30-40%

Инвестиционный стратег «Гарда Капитал» Александр Бахтин в беседе с «Газетой.Ru» порекомендовал россиянам держать в валюте от 30 до 40% своих сбережений. По его мнению, такой подход позволит снизить потери при резких колебаниях курса рубля.

Бахтин отметил, что население уже не питает иллюзий относительно долгосрочной устойчивости национальной валюты и в периоды геополитической нестабильности традиционно держит часть средств в иностранной валюте.

Эксперт посоветовал сосредоточиться не на наличной валюте, а на валютных и квазивалютных инструментах. Среди них — вклады в юанях, дирхамах и юаневые облигации российских компаний. В качестве квазивалютных инструментов Бахтин выделил замещающие облигации и золото.