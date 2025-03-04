Инвестор Астафьев: рубль может укрепиться после сближения США и России

Рублю может начать укрепляться, если Соединенные Штаты ограничат поддержку Украины и начнут сближение с Россией. Курс российской валюты будет крепнуть на фоне роста ожиданий снятия санкций или их ослабления. Об этом заявил основатель инвестиционной компании SharesPro Денис Астафьев в разговоре с RT.
«Инвесторы будут наблюдать за развитием событий. А любая дестабилизация отношений между США и Европой из-за разногласий по Украине может негативно сказаться на глобальной экономике», — отметил аналитик.
Астафьев добавил, что американский лидер Дональд Трамп однозначно дал понять мировому сообществу: либо мировое соглашение на условиях США и России, либо Украина остается без поддержки.
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