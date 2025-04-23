Инвестор Астафьев посоветовал разбить покупку валюты на несколько этапов

Он посоветовал не менять всю сумму сразу, а поделить процесс покупки на несколько этапов, чтобы уменьшить риски из-за возможных колебаний курса.

«Если цель — просто сохранить часть накоплений, оптимально держать в валюте не более 20—30% от общего объема сбережений», — отметил эксперт.

По словам инвестора, при планировании поездки за границу стоит заранее определить нужную сумму и не ждать идеального курса, поскольку угадать точку минимума практически невозможно.