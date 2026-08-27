Инвестконсультант Кочетков назвал золото инструментом долгосрочных сбережений

Спрос на золотые слитки в ювелирных магазинах растет: покупатели рассматривают их как способ сохранить средства на длительный срок, сообщает ИА НСН .

В сети Sunlight число заказов золотых слитков в январе–июле 2026 года выросло втрое. Средний чек в июле достиг 74 тысяч рублей, что в 2,4 раза превышает показатель годичной давности.

Частный инвестиционный консультант Андрей Кочетков заявил, что золото вновь стало выгодным инструментом для долгосрочных сбережений. По его словам, этот актив не подходит для спекуляций на горизонте нескольких месяцев: исторически золото дорожает, а снижение цены обычно бывает временным.