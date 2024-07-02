Инвестиционный стратег Корнилов назвал фонды денежного рынка перспективными для вложений

В третьем квартале текущего года наиболее перспективными для инвестиций будут фонды денежного рынка и облигации с плавающим купоном. Об этом рассказал инвестиционный стратег брокера «ВТБ Мои Инвестиции» Алексей Корнилов в беседе с «Известиями».

По словам эксперта,  фонды денежного рынка защищают от волатильности и дают хорошую доходность при высокой ключевой ставке Центробанка. Облигации с плавающим купоном в трудные периоды подстраиваются к текущим ставкам и устойчивы в цене.

Кроме того, в третьем квартале интересны будут российские акции компаний из потребительского, финансового и IT-сектора.

Российские войска готовятся взять Торецк. История угольного сердца Донбасса

Вкус и качество. Секреты производства гипоаллергенного сыра от фермеров из Орехово-Зуева

Стук, форма, цвет. Как выбрать спелый и сладкий арбуз

Гульчатай, открой личико! Что такое никаб и почему его хотят запретить в России

Багреева: на портале поставщиков Москвы разместили свыше 1,5 млн закупок от регионов

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте