Инвестиционный стратег Корнилов назвал фонды денежного рынка перспективными для вложений

В третьем квартале текущего года наиболее перспективными для инвестиций будут фонды денежного рынка и облигации с плавающим купоном. Об этом рассказал инвестиционный стратег брокера «ВТБ Мои Инвестиции» Алексей Корнилов в беседе с «Известиями».

По словам эксперта, фонды денежного рынка защищают от волатильности и дают хорошую доходность при высокой ключевой ставке Центробанка. Облигации с плавающим купоном в трудные периоды подстраиваются к текущим ставкам и устойчивы в цене.

Кроме того, в третьем квартале интересны будут российские акции компаний из потребительского, финансового и IT-сектора.