Инвестиционный стратег Бахтин допустил более резкие колебания курса рубля в 2026 году

Инвестиционный стратег «Гарда Капитал» Александр Бахтин обозначил вероятность усиления нестабильности курса рубля в 2026 году. Об этом сообщила « Газета.ru ».

По его словам, такая ситуация возможна в случае совпадения изменений в санкционной политике и рыночных цен на нефть.

«Снижение давления на российский экспорт само по себе может стать фактором снижения мировых цен на нефть в 2026 году», — отметил специалист.

Как пояснил эксперт, изменение санкционного режима неизбежно приведет к периодическому увеличению волатильности курса рубля. Причины заключаются не только в реакции на изменение цен на сырье, но и в необходимости адаптировать логистические цепочки и механизмы расчетов с международными контрагентами.