Инвестиционный советник Кузнецова заявила, что легкие деньги в профессии курьера вредят экономике

Чтобы работать курьером, не нужно иметь специальные навыки, образование или хоть какие-то умения, а платят за этот труд, как квалифицированным кадрам. Об этом в эфире радиостанции Sputnik рассказала инвестиционный советник Юлия Кузнецова.

Она отметила, что из-за того, что, работая курьером, можно получить от 100 до 200 тысяч рублей, многие люди уходят из стратегически важных секторов экономики в пользу этой работы, не требующей особых усилий.

«Народ у нас сейчас ленивый, если честно. А здесь все очень просто: взял, поехал, доставил, получил деньги», — отметила эксперт.

Она добавила, что проблема уже очерчена довольно ярко и будет только усугубляться.