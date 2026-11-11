Инвестиционный советник Кузнецова рассказала, что инвестиции доступны и при небольшом доходе

Инвестиции доступны и при небольшом доходе — начинать стоит с умения распоряжаться деньгами, а не с покупки акций. Об этом сообщила «Газете.Ru» инвестиционный советник, основатель онлайн-университета инвестиций «Финансология» Юлия Кузнецова.

Для старта важна регулярность: необходимо откладывать деньги каждый месяц, даже если сумма составляет всего 500 рублей. Для первых накоплений подойдут банковские вклады и накопительные счета, пишет НСН.

Эксперт предостерегла от инвестирования последних средств. Если есть дорогие кредиты, их нужно погасить в первую очередь, так как проценты по ним обычно выше любой разумной доходности. Также необходима финансовая подушка безопасности хотя бы на три месяца. Инвестиции не решают проблему низких доходов — для этого следует найти способ зарабатывать больше.