Инвестиционный консультант Кочетков посоветовал россиянам не продавать валюту

Санкции, под которые попала Мосбиржа, — это не повод в панике продавать валюту. Об этом НСН рассказал частный инвестиционный консультант Андрей Кочетков.

По его словам, деньги по-прежнему останутся в финансовой системе и никуда из банков не исчезнут. Остановка торгов на Мосбирже не говорит о том, что доллару и евро нельзя будет купить или продать.

«Если валюта имеется в наличии, то стоит просто ее хранить, она никуда не денется и всегда пригодится. Сейчас предпринимать чего-то не стоит, ведь на рынке всегда присутствуют эмоции, а они очень плохой советчик», — отметил Кочетков.

Он добавил, обменники, которые сейчас завышают курсы, нужно закрывать. Они только порождают панику и подвергают россиян лишнему стрессу.