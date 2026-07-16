Инвестиционный консультант Кочетков назвал торговлю на бирже серьезной деятельностью

На фондовом рынке все чаще применяют игровые методы для стимулирования активности клиентов. Это вызывает опасения у Центрального банка, поскольку такие практики могут нести определенные риски для участников рынка. Как отметил ИА НСН частный инвестиционный консультант Андрей Кочетков, проблема возникла не сейчас.

Брокеры зарабатывают на комиссиях от сделок клиентов и используют различные способы для увеличения их активности. Например, финансовые организации стимулируют клиентов соревноваться друг с другом, что приносит им доход. Ранее брокеры применяли игровые формы лишь для обучения, например, предоставляли демосчета, чтобы клиенты могли практиковаться в торговле.

Однако сейчас даже сами торговые площадки используют игровые методы для привлечения внимания. Московская биржа проводит ежегодный конкурс частных инвесторов, где участникам нужно достичь определенного результата, чтобы получить вознаграждение.

Инвестконсультант подчеркнул, что, хотя биржи и применяют игровую форму для стимулирования клиентов, участие брокеров в такой активности может быть нежелательным. На рынке важно сохранять серьезный подход и концентрацию, а не увлекаться соревнованием с другими клиентами. Ведь торговля на бирже — это не игра, а серьезная деятельность, требующая собственной стратегии.