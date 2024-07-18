Инвестиционный эксперт Дроздова: золото более стабильно в цене и менее волатильно

Преимущество вложений в золото заключается в том, что оно более стабильно в цене и менее волатильно. В целом спрос на золото и серебро формируется из разных источников, рассказала инвестиционный эксперт Елена Дроздова в эфире радио Sputnik.

По словам специалиста, золото в первую очередь является инвестиционным активом, а серебро — промышленным. В периоды экономической стабильности и общего роста серебро «чувствует себя лучше», поскольку спрос на него обусловлен промышленным применением.

Волатильность платины в 1,5–2 раза ниже, чем у золота. Инвестиции в него в периоды кризисов более оправданы, отметила Дроздова.