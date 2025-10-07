Инвестэксперт Домбровский назвал золото защитным инструментом на фоне неопределенностей в мировых экономике

Профессиональные инвесторы считают золото надежным инструментом для защиты средств в условиях экономической нестабильности. Основатель инвестиционной компании Дмитрий Домбровский в беседе с ИА НСН подчеркнул защитные свойства золота.

Он сказал: «Депозит — это максимум уход от инфляции. Даже с учетом подскока ставки средняя доходность по депозитам — 9%. Есть вытекающие риски, так как только в одной валюте, не учитываются кризисы банковской сферы. На долгосрочный период это важный момент, который стоит учитывать».

Осенью 2025 года мировые инвесторы вложили в золотые фонды более $15 млрд, что стало вторым по величине результатом за все время наблюдений. Котировки регулярно обновляют исторический максимум.